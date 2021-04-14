НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Первая в этом году партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Новосибирскую область, ее хватит для вакцинации 2,4 тыс. человек. Вакцина предназначена для жителей отдаленных районов, так как не требует особой температуры хранения, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Первая партия вакцины "Эпиваккорона", поступившая в регион в этом году, предназначена, в основном, для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов, так как не требует особого температурного режима транспортировки и хранения. Напомним, "Эпиваккорона" - однокомпонентный препарат, но полный курс вакцинации предусматривает двукратное введение с интервалом 14-21 день", - говорится в сообщении.

Также в регион поступило 9,3 тыс. доз препарата "Спутник V". Всего с начала массовой вакцинации Новосибирская область получила почти 181,6 тыс. доз вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона".

В регионе развернуто 76 пунктов вакцинации - во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. В начале апреля прививочный пункт начал работать в ТЦ "Сан-Сити". Также вакцинацию против COVID-19 проводят 39 выездных медицинских бригад. На 13 апреля прививку против коронавирусной инфекции сделали 142,5 тыс. жителей Новосибирской области, из них полный курс вакцинации прошли 90,1 тыс. человек.

По данным оперативного штаба на утро 13 апреля, в регионе зарегистрировано 39 796 случаев коронавируса (+79 за сутки). 37 055 пациентов выздоровели (+96 за сутки). Умерли еще четыре пациента. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 688 человек.