Регионы Енисейской Сибири договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения кадрами

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Республики Хакасия, Тыва и Красноярский край начнут совместно работать по кадровому обеспечению инвестпроектов "Енисейской Сибири" в соответствии с соглашением, которое было подписано на площадке Красноярского экономического форума (КЭФ). Его реализация поможет закрыть потребности в кадрах для инвесторов и трудоустроить жителей трех регионов, сообщил в среду заместитель гендиректора АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" Максим Говорушкин.

"Проекты комплексного инвестпроекта "Енисейской Сибири" переходят в фазу активной реализации непосредственно уже на площадке. Подписание плана мероприятий важно для нас, это позволит нам оперативно и эффективно заполнить кадровую потребность инвесторов. Но самое главное - то, что план мероприятий направлен на замещение кадровой потребности за счет жителей территорий, на которых непосредственно реализуются инвестпроекты, и в целом трех субъектов РФ", - сказал Говорушкин.

По словам исполняющего обязанности первого замминистра труда и соцполитики Тувы Амура Увангура, в регионе "после пандемии много граждан осталось без работы, и уровень безработицы вырос в шесть раз", поэтому реализация мероприятий соглашения поможет улучшить ситуацию с трудоустройством тувинцев.

Еще одно соглашение о сотрудничестве в вопросах кадрового обеспечения подписали руководитель агентства труда и занятости Красноярского края Виктор Новиков и генеральный директор аэропорта Красноярска Андрей Метцлер. "Мы как работодатели в серьезной отрасли - авиации - нуждаемся в кадрах, как и все другие отрасли, потому что в свое время был серьезный провал в подготовке кадров. Мы с агентством давно взаимодействуем, и кадры, которые получаем, плоды [сотрудничества] на сегодняшний день удовлетворяют нас полностью, поэтому отчасти мы можем показывать хорошие результаты в области качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов", - сказал Метцлер.

Также о сотрудничестве по вопросам управления рынком труда на площадке КЭФ договорились ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и руководитель Агентства труда и занятости населения края.

Комплексный инвестпроект (КИП) "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. Общий инвестиционный портфель КИП включает в себя 32 проекта с суммарным объемом инвестиций в 1,9 трлн рублей.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.