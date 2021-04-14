Проект железной дороги к красноярскому аэропорту представят правительству к 2022 году

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Проектная документация строительства грузопассажирской железной дороги из центра города к аэропорту Красноярска (Емельяново) будет актуализирована и направлена в правительство РФ к 2022 году для получения возможного финансирования проекта. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.

"Мы совместно [с РЖД] обращались в правительство РФ и в правительство Красноярского края. В конечном итоге было решение актуализировать имеющуюся проектную документацию через профильный институт "Российских железных дорог", который как раз разрабатывает и проектирует все проекты у железной дороги, и после актуализации технических расчетов, сметных расчетов мы повторно будем обращаться в правительство РФ и искать возможности финансирования различные. <…> Ориентировочный срок готовности документов - 2021-2022 годы", - сказал Метцлер в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

Метцлер подчеркнул, что железная дорога крайне важна для доставки грузов в аэропорт, а также улучшит его доступность для пассажиров. Ранее сообщалось, что стоимость строительства грузопассажирской железнодорожной линии от аэропорта Емельяново до Красноярска, по предварительным данным, оценивается в 7,3 млрд рублей.

Первоначально ветку планировали запустить к Универсиаде, проходившей в 2019 году. В 2017 году занимавший на тот момент пост главы региона Виктор Толоконский сообщал, что проект запуска железной дороги от аэропорта реализован не будет, поскольку он экономически целесообразен лишь в том случае, если пассажиропоток аэропорта Емельяново достигнет 3 млн человек в год (в 2016 году он составил 1,8 млн человек).

О строительстве грузового терминала

Строительство грузового терминала на территории аэропорта мощностью в 50 тыс. т грузов потребует 611 млн рублей. Открыть объект планируется до конца 2021 года, сообщил Метцлер.

"Да, 611 [млн рублей]. Речь идет о создании самого современного, необходимого на сегодняшний день грузового склада для обработки авиационных грузов на территории аэропорта Красноярска", - сказал он.

Метцлер уточнил, что строительство склада должно завершиться до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что ежегодно склад планирует принимать по 50 тыс. т грузов, что удвоит мощность воздушной гавани. Новый склад станет вторым на территории аэропорта, существующий терминал также имеет пропускную мощность в 50 тыс. т грузов.

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. В рамках федерального конкурса аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Ранее компания "Аэрофлот" заявляла о планах создания на базе аэропорта авиахаба. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.