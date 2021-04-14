Имущество завода станков в Новосибирске выставили на торги за 426 млн рублей

НОВОСИБИРСК. 14 апреля. /ТАСС/. Имущество одного из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков "Тяжстанкогидропресс", расположенного в Новосибирске, выставлено на торги в рамках процедуры конкурсного производства компании "Стиллайн", владеющей предприятием. Начальная цена продажи имущества - 426,7 млн рублей, информация опубликована в едином реестре сведений о банкротстве.

"Наименование должника: ООО СМЦ "Стиллайн". Конкурсный управляющий Жуйков Е. Н. сообщает о проведении открытых электронных торгов на электронной площадке АО "Российский аукционный дом" путем проведения аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене", - говорится в сообщении.

Согласно информации в карточке дела, на торги выставлены в том числе два земельных участка на улице Сибиряков-Гвардейцев общей площадью 45 тыс. кв. м, два корпуса обдирки общей площадью почти 18 тыс. кв. м, инженерные системы, производственные площадки и подстанции. Также в списке транспортные средства и производственное оборудование, находящееся в залоге у Сбербанка, в том числе линия для продольной резки рулонной стали, изготовления металлочерепицы, станки, краны. Торги назначены на 25 мая.

В июле 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "БКС банка" ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении компании "Стиллайн". Требования БКС банка в размере 909 млн рублей включены в реестр кредиторов. Также заявление в суд подал Сбербанк, сумма исковых требований составила более 964 млн рублей. В феврале суд ввел в отношении компании конкурсное производство.

Энергоснабжающие организации 31 марта отключили электроэнергию на "Тяжстанкогидропресс" в связи с долгами. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться в производственном простое. В настоящее время у предприятия также имеется задолженность по зарплатам перед работниками в размере 9,1 млн рублей. Также сообщалось о намерении уволить к июлю до 80% сотрудников.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.