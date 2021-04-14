"Россети" и СГК подписали соглашение о развитии сети электрозаправок в Красноярском крае

ТАСС, 14 апреля. Компания "Россети Сибирь", Сибирская генерирующая компания (СГК), Сибирский федеральный университет (СФУ) и группа компаний "Медведь Холдинг" подписали на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в развитии в Красноярском крае сети электрозарядных станций, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе "Россети Сибирь". Это позволит снизить выбросы в атмосферу от автомобилей и улучшить экологическую обстановку в регионе.

"Акцент в соглашении сделан на развитии сети электрозарядных станций и создании условий для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Красноярске и крае. Взаимодействие между компаниями направлено в первую очередь на улучшение экологической ситуации в столице региона", - сообщили в пресс-службе, отметив, что, по данным властей региона, источником почти 41% выбросов в Красноярске является транспорт.

По словам заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг "Россети Сибирь" Дмитрия Моченова, из-за экологического аспекта развитие электротранспорта стало уже социальным вопросом. "Мы подтверждаем готовность объединить наши усилия и создать в Красноярске инфраструктуру, которая позволит приблизить развитие региона к международным стандартам. Сегодня в Красноярске три электрических заправочных станций, которые обслуживают двести электромобилей. В планах поднять эти цифры до 32 электрозаправок для четырех тысяч автомобилистов", - цитирует пресс-служба Моченова.

СГК также примет участие в развитии сети электрозаправочных станций. "Красноярск очень удачно подходит для реализации этого проекта. Здесь достаточно электроэнергии и хорошая обеспеченность инженерными кадрами, которые могут реализовать намеченные планы", - считает заместитель генерального директора - директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. Ректор СФУ Максим Румянцев добавил, что вуз будет отвечать за экспертное и научное сопровождения создания сети зарядных станций, а также за подготовку кадров для их обслуживания.

Крупнейшая в Красноярском крае дилерская сеть автосалонов "Медведь Холдинг" будет способствовать популяризации экологически чистого электрического автотранспорта. "Потенциал развития рынка электромобилей зависит от большого числа факторов, <…> [в том числе] от наличия инфраструктуры и мер поддержки, - приводит пресс-служба слова генерального директора группы компаний Николая Бякова. - Поэтому развитие инфраструктуры, в том числе подготовка специалистов для дальнейшего технического обслуживания - важный элемент в развитии электромобилей".

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.