Стоимость контракта на строительство двух теплоходов для Енисея составит 5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство двух теплоходов для осуществления маршрутов по Енисею в Красноярском крае составит 5 млрд рублей. Оба судна уже заложены на Средне-Невском заводе в Санкт-Петербурге, сообщил в среду на пленарном заседании Красноярского экономического форума губернатор края Александр Усс.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а наиболее крупных (теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двухпалубный дизель-электроход "Лермонтов", работавший на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. В сентябре 2019-го на Енисей перегнали с Волги частный теплоход "Максим Горький", который в конце июля прошлого года начал выполнять туристические рейсы.

"На Средне-Невском судостроительном заводе мы заложили два самых крупных теплохода для реки. Мы об этом мечтали 20 лет. Стоимость контракта - 5 млрд рублей", - сказал Усс, уточнив, что на это были использованы лизинговые средства.

Одно судно будет носить название "Андрей Дубенский", второе - "Виктор Астафьев". Такие теплоходы предназначены для перевозки 245 пассажиров на расстояние до 5 тыс. км. Суда будут работать на социально значимом для Красноярского края маршруте Красноярск - Дудинка - Красноярск.

20 лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 гг.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.