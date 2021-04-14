В Хакасии планируют создать 5 тыс. рабочих мест при разработке Бейского месторождения

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. новых рабочих мест будет создано в Республике Хакасия при реализации проекта разработки Бейского угольного месторождения, что позволит снизить безработицу и социальную напряженность в регионе. Об этом сообщил директор "УК "Разрез Майрыхский" (входит в компанию "Коулстар", реализующую проект) Максим Виноградов в ходе Красноярского экономического форума в среду.

"Нашим проектом предусматривается создание 5 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время у нас уже работает около 1 тыс. человек", - сказал Виноградов.

Он пояснил, что помимо самого угольного разреза и инфраструктуры для обогащения и вывоза угля, компания планирует создавать ремонтные, сервисные и другие компании, которые будут обеспечивать предприятие и его сотрудников всем необходимым. Это также даст дополнительные рабочие места региону.

Ранее сообщалось, что "Коулстар" планирует вложить в развитие угольного разреза и создание железнодорожной инфраструктуры для вывоза угля более 50 млрд рублей.

Бейское каменноугольное месторождение - самое перспективное по запасам высококачественного энергетического угля в России. На базе месторождения создан крупнейший промышленный проект Республики Хакасия - Бейский угольный кластер.

"Коулстар" занимается оптовой продажей угля. Генеральный директор - Борис Варшавский, экс-министр природных ресурсов Хакасии. Кроме него в состав учредителей входит владелец "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов.