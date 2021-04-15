На месте разлива под Норильском собрали 35 тыс. кубометров водно-топливной смеси

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. На месте разлива дизтоплива под Норильском, которое произошло в мае прошлого года, собрано 35 тыс. кубометров водно-топливной смеси, которая переработана в полном объеме, сообщил в четверг во время экспертной дискуссии "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды" Красноярского экономического форума вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов. С места разлива было собрано 180 тыс. т загрязненного топливом грунта.

"Пользуясь случаем, хотел бы довести до вас контрольные цифры, что нами сделано по инциденту в Норильском промрайоне. На 15 апреля мы собрали 35 тыс. кубометров топливно-водной смеси", - сказал он.

По его словам, смесь на данный момент полностью переработана. Из нее извлечено 20 тыс. кубометров технической воды и 15 тыс. кубометров топлива. Собрано также 655 т зараженного грунта. Таким образом, завершается четвертый этап ликвидации последствий разлива.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.