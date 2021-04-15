В Барнауле после обрушения части трубы на ТЭЦ-2 возбудили уголовное дело

Дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") возбуждено следственным управлением СК РФ по региону по материалам прокурорской проверки.

БАРНАУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности после обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

11 апреля на станции произошло частичное обрушение дымовой трубы. Никто не пострадал. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 включили резервный теплоисточник.

По данным Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, капремонт трубы стоимостью 5,9 млн рублей был запланирован на 2022 год. Технический директор СГК Олег Петров заявил журналистам, что обследование трубы было проведено в августе 2020 года, выдано заключение о возможности ее работы в течение еще 17 лет.

Однако, по данным следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, в августе 2020 года по заказу АО "Барнаульская генерация" проводилось обследование технического состояния дымовой трубы, по результатам которого специалистами сделан вывод об ограниченной работоспособности сооружения 1959 года постройки. Было предложено выполнить ремонт трубы. По данным следствия, достаточных мер к восстановлению работоспособности дымовой трубы принято не было.

ТЭЦ-2 является одним из крупнейших объектов теплоснабжения Барнаула и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 34 школам, 69 детским садам, 23 медицинским учреждениям, 1 285 многоквартирным и 220 частным домам, в которых живут порядка 246 тысяч человек. После обрушения трубу эксплуатировать не будут. 15 апреля СГК сообщило о восстановлении работы станции в штатном режиме после.