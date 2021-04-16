В Омске в декабре 2023 года вводится в строй комплекс испытания авиадвигателей

ОМСК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омское моторостроительное конструкторское бюро (филиал ПАО "ОДК-Сатурн" - ОМКБ) направит 2,2 млрд рублей на создание в Омске в 2023 году комплекса по испытанию авиадвигателей, сообщила в пятницу ТАСС министр экономики региона Анна Негодуйко.

"Ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Инвестиции в проект на сегодняшний день оцениваются в 2,2 млрд рублей. ОМКБ уже проведены работы по подключению земельного участка к инженерной инфраструктуре, проектированию, далее планируются строительные работы", - сказала Негодуйко.

Объект включен в региональный реестр масштабных инвестпроектов региона. "Это стало основанием для оказания господдержки инвестиционной деятельности предприятия. Конструкторскому бюро предоставлены земельные участки в районе Окружной дороги [в Омске] в аренду без проведения процедуры торгов. Их совокупная площадь превышает 25 тыс. кв. м", - добавила министр.

В начале апреля ОМКБ объявил аукцион на строительство комплекса, его стартовая цена составила 1,2 млрд рублей. В пресс-службе Минэкономики региона ТАСС сказали, что сумма включает только возведение комплекса, общая стоимость проекта со всем оборудованием и мероприятиями по введению в эксплуатацию значительно выше.

В омском Минпроме ТАСС сообщили, что испытательные стенды будут предназначены для проверки как серийных изделий, так и новых разработок. Они будут оборудованы системой наддува воздуха для имитации полетных условий и автоматизированными системами сбора и обработки информации. Реализация проекта позволит обеспечить своевременное выполнение предприятием гособоронзаказа.

Омское КБ создано в 1956 году при моторостроительном заводе им. П. И. Баранова для разработки поршневых и газотурбинных двигателей. В 1993 году реорганизовано в АО "ОМКБ". В продуктовой линейке предприятия - двигатель ГТД-3 для вертолета Ка-25, ТВД-10Б - для пассажирского самолета Ан-28, ТВД-20 для Ан-3, турбовальный двигатель ТВ-O-100 для вертолета Ка-126, подвесной агрегат заправки УПАЗ для самолетов-заправщиков.