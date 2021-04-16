Власти Тувы планируют увеличить турпоток в республику в 2021 году на 7%

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Количество туристов, которые посетят в Тыву в 2021 году, возрастет на 7% и составит около 78 тыс. человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщила министр по внешнеэкономическим связям и туризму республики Роланда Самбу-Хоо в кулуарах Красноярского экономического форума.

"По сравнению с 2020 годом ждем увеличение [турпотока] на 7%, до 77,8 тыс. туристов", - сказала Самбу-Хоо, отметив, что на показатели прошлого года повлияла пандемия.

По ее словам, сейчас в Тыве реализуется несколько проектов по развитию туризма. Так, начнется создание на базе мараловодческого хозяйства оздоровительного комплекса, возрождаемый курорт на озере Чедер должен принять в этом году первых отдыхающих. В планах проведение в июне в Тыве туристического форума, на котором будет презентован потенциал отрасли в регионе.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.