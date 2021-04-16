Транспорт в городах-спутниках Новосибирска планируют перевести на водородное топливо

НОВОСИБИРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют перевести общественный транспорт городов-спутников Новосибирска на экологическое водородное топливо. Об этом сообщила на заседании наблюдательного совета первого в РФ научного консорциума водородных технологий вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В октябре заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Александр Бутин сообщал, что более 40% населения Сибирского федерального округа проживают в неблагоприятных условиях загрязненного воздуха. При этом в Новосибирске часто вводят режим неблагоприятных метеорологических условий, а жители города жалуются на неприятный запах.

"Одна из перспективных проблем и проектов - это внедрение и развития водородного пассажирского транспорта. Для такого города, как Новосибирск, с его экологическими проблемами, это могло бы стать очень хорошим решением, хотя мы понимаем, что выйти на решение подобно тому, как это делает Москва, сложно по экономическим соображениям. Поэтому, скорее всего, пойдем в пилоты по городам-спутникам, возможно, начнем с наукограда [Кольцово]", - сказала Мануйлова.

По ее словам, для входящего в консорциум Института катализа СО РАН приоритетом остается получения композитных катализаторов для получения и очистки водорода. Институт ведет переговоры с потенциальными партнерами из специального конструкторско-технологического бюро "Катализатор" и Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК).

В 2020 году шесть научных учреждений РФ объединись в первый в стране научный водородный консорциум "Технологическая водородная долина". Инициировано объединение было Томским политехническим университетом, также в него вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет. Участники консорциума договорились вести совместные разработки по всей "водородной цепочке": от технологий его получения до использования. Впоследствии в научный совет вошли крупные компании, к примеру, "Сибур", а также представители правительства РФ.

Водород считается одним из самых перспективных видов топлива будущего, который помимо высокой эффективности не наносит вреда окружающей среде. По оценкам Международного водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию.