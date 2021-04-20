Прямые авиарейсы из Кузбасса в Крым запустят с конца апреля

КЕМЕРОВО, 20 апреля. /ТАСС/. Первые прямые авиаперелеты из Кемеровской области в Крым будут запущены с конца апреля сразу из двух аэропортов региона - в Кемерове и Новокузнецке. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта Кузбасса во вторник.

"Из аэропорта Кемерова в Крым можно улететь с 30 апреля по понедельникам и пятницам, а с 5 июня - еще и по вторникам и субботам. Из аэропорта Новокузнецка в Крым полеты начнутся 23 апреля по понедельникам и четвергам", - сказали в министерстве, уточнив что самолеты будут прилетать в Симферополь.

Из Новокузнецка пассажиров будет перевозить авиакомпания Nordwind Airlines, рейсы из Кемерова будут выполнять "Уральские авиалинии". Стоимость билета в одну сторону на ближайшие даты вылетов составляет от 12 тыс. рублей, на вылеты в летние месяцы - цены от 17 тыс. рублей за аналогичный билет. Прямой авиаперелет займет около 5,5 часов.

В настоящий момент жители городов Кузбасса могут добраться на российские морские курорты только стыковочными авиарейсами с пересадками в аэропортах Новосибирска или Москвы, куда осуществляются ежедневные вылеты из Кемерова и Новокузнецка. С июня в Кузбассе также будут запущены прямые авиарейсы в Сочи и Анапу.