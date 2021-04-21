В Кузбассе проверят информацию о смерти женщины, которую врачи оставили в подъезде

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится в Кузбассе по сообщениям местных СМИ о том, что бригада скорой не оказала необходимой медицинской помощи женщине в городе Анжеро-Судженске, в результате чего она умерла в подъезде жилого дома. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Накануне местная жительница сообщила в соцсетях о том, что днем обнаружила на лестнице в подъезде женщину в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь, дождалась приезда медиков и ушла в магазин. Когда она вернулась, женщина лежала в подъезде одна и без признаков жизни. "Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В областном Минздраве ТАСС сообщили, что по данному факту проводится внутренняя служебная проверка.