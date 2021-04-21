Цивилев считает, что Шерегеш будет развиваться как один из главных горнолыжных курортов РФ

КЕМЕРОВО, 21 апреля. /ТАСС/. Анонсированная президентом РФ программа льготного кредитования для создания новых туристических объектов позволит кузбасскому Шерегешу, который выбран в качестве одной из пилотных площадок, развиваться как одному из главных горнолыжных курортов страны. Такое мнение выразил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев по итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Шерегеш будет развиваться как один из ключевых горнолыжных курортов страны. Это означает, что наши планы по развитию курорта, заложенные в том числе и в программе социально-экономического развития до 2024 года, будут реализованы в полном объеме - это диверсификация экономики и новые "неугольные" рабочие места", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.

В послании президент сообщил, что запланирован запуск программы льготных кредитов под 3-5% годовых на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Пилотными площадками для отработки механизма станут проекты по развитию горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе, Балаклавской бухты в Севастополе, а также укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининграде.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Сезон здесь начался 14 ноября 2020 года, работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

К 2025 году региональные власти также рассчитывают привлечь не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций. Планируется строительство семи трех-пяти-звездочных гостиниц, комплекса апартаментов общим фондом более 1 тыс. номеров, первого в Шерегеше детского лагеря, сноутьюбинга. Также запланирован запуск самой скоростной канатной дороги в России. Ожидается, что развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и разместить больше туристов. В этом горнолыжном сезоне Шерегеш принял более 2 млн отдыхающих, установив рекорд по посещаемости за всю свою историю.