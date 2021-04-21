Доходы супруги томского губернатора выросли в 318 раз в 2020 году

ТОМСК, 21 апреля. /ТАСС/. Доходы жены губернатора Томской области Сергея Жвачкина выросли за год с 439 тыс. до 140 млн рублей, или в 318 раз, при этом в числе имущества больше не числятся два земельных участка суммарной площадью более 3,3 тыс. кв. метра, а также одно нежилое здание. Доходы главы региона незначительно сократились - с 16,67 млн до 16,04 млн рублей, или на 3,5%, следует из данных декларации о доходах, размещенной на сайте областной администрации.

Доходы Жвачкина за 2019 год составили 16,67 млн рублей. Доходы супруги - 439 тыс. рублей.

"Декларированный годовой доход (жены губернатора) - 140 270 093 (рубля)", - говорится в декларации губернатора.

По сравнению с декларацией за 2019 год сократился список имущества в собственности супруги губернатора - не стало двух земельных участков под застройку жилья суммарной площадью более 3,3 тыс. кв. метров, а также нежилого строения. В собственности все еще остаются квартира, апартаменты, гараж, жилой дом и два земельных участка под застройку площадью порядка 6 тыс. кв. метров.

Доходы Жвачкина сократились на 3,5% - с 16,67 млн до 16,04 млн рублей. Список имущества не изменился - участок для жилой застройки площадью 1,2 тыс. кв. метров, квартира площадью 233 кв. метра, нежилое помещение, а также снегоход Lynx 69 Yeti 600 ACE.