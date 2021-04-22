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Верховный суд Хакасии не выявил нарушений закона главой республики при назначении министра

В иске, который ранее подала инициативная группа, утверждалось, что Валентин Коновалов якобы нарушил Лесной кодекс и закон о гражданской службе при назначении министра природных ресурсов и экологии

ТАСС, 22 апреля. Верховный суд Хакасии отказал инициативной группе по отзыву Валентина Коновалова с поста главы республики в удовлетворении иска о нарушении им законодательства при назначении министра природных ресурсов и экологии. Решение было опубликовано в официальном Telegram-канале суда.

"Верховный суд Республики Хакасия отказал в удовлетворении искового заявления группы граждан об установлении фактов нарушения законодательства РФ и законодательства Республики Хакасия главой республики - председателем правительства", - говорится в сообщении.

В суде ТАСС уточнили, что речь идет об иске о нарушении законодательства при назначении министра.

Иск ранее подала инициативная группа граждан Хакасии. В нем утверждалось, что глава республики Валентин Коновалов якобы нарушил Лесной кодекс и закон о гражданской службе при назначении министра природных ресурсов и экологии Сергея Арехова. Признание факта нарушения законодательства могло стать основанием для начала процедуры по отзыву главы республики.

Сергей Арехов был назначен на пост министра в декабре 2018 года. В начале октября прошлого года прокуратура республики обратилась в Абаканский городской суд с требованием отставки Арехова из-за того, что при назначении его кандидатура не была согласована с федеральным Минприроды в части исполнении им полномочий в лесной сфере. В начале октября Арехов ушел со своего поста, и прокуратура отозвала свой иск.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин Олегович
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