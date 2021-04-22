В Красноярском крае зафиксировали британский и южноафриканский штаммы коронавируса

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали британский и южноафриканский штаммы коронавируса на территории Красноярского края. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону.

"В ходе мониторинговых исследований, проводимых ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", на территории края зарегистрирована циркуляция мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции: британского и южноафриканского штаммов", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве не уточнили количество зарегистрированных случаев. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 69,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 64 тыс. пациентов выздоровели, порядка 3,4 тыс. человек умерли.

О штаммах коронавируса

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что более 190 случаев заражения британским и свыше 20 - южноафриканским штаммами коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля.

О формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири Попова сообщала еще в ноябре 2020 года. При этом позже в пресс-службе Роспотребнадзора журналистам сообщили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом.