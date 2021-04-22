Проект строительства Северного обхода Омска оценивают в 42 млрд рублей

ОМСК, 22 апреля. /ТАСС/. Стоимость проекта по строительству Северного обхода Омска, который должен перехватить транзитные потоки автотранспорта и снизить экологическую нагрузку на центр города, оценивается в 42 млрд рублей, рассказал ТАСС в четверг заместитель председателя правительства региона, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев. Регион рассчитывает привлечь на реализацию этого проекта бюджетные инфраструктурные кредиты.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

"Стоимость проекта оценивается в более чем 42 млрд рублей, срок [реализации] - до 2030 года. Предполагается 4 этапа строительства, сейчас ведутся предпроектные работы. Проект включает в себя 2 моста, 15 путепроводов и 62 км автодорог", - сказал Заев.

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя послание президента, отметил актуальность предложения о кредитовании крупных инфраструктурных проектов под низкие проценты. "Для нашего региона это очень важное решение: как для строительства Северного обхода вокруг города Омска, так и для реализации проекта аэропорта "Федоровка" и Иртышской набережной", - цитирует пресс-служба губернатора. Бурков подчеркнул, что Северный обход имеет межрегиональное значение, так как свяжет в объезд Омска автотрассы на Тюмень, Новосибирск и, в перспективе, на казахстанский Павлодар.

В пресс-службе омского Минстроя ТАСС добавили, что реализация этого проекта сократит пробег транзитного транспорта в обход Омска более чем на 20 км, уменьшит среднее время поездки по городу на 4,5 минуты, а загрузку вылетных магистралей - на 10-15%. Также это позволит снизить экологическую нагрузку на областной центр, улучшить транспортную доступность северного промышленного узла Омска и поспособствует облегчению транспортировки продукции лесопромышленного комплекса.