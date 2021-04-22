Экс-чиновника в Алтайском крае обвинили в злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот

БАРНАУЛ, 22 апреля. /ТАСС/. Факты злоупотребления полномочиями и неисполнения решений суда при обеспечении жильем детей-сирот обнаружили при расследовании ранее возбужденного уголовного дела о халатности в отношении бывшего начальника жилищного управления Алтайского края, сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По данным следствия, в результате преступлений бывшего чиновника жилье не получили более 400 сирот.

Ранее следователи в Алтайском крае, который на минувшей неделе попал в список регионов с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году, возбудили дело о халатности против тогда еще действующего чиновника. В рамках расследования этого дела установлены факты злоупотребления полномочиями и неисполнения решений суда.

"Достоверно зная о решениях суда в пользу детей-сирот на получение положенного жилья, он умышленно и злостно не исполнил их. При этом в его распоряжении имелись доведенные лимиты бюджетных обязательств в количестве, достаточном для полного исполнения решений. В результате злоупотребления полномочиями из запланированных к приобретению жилых помещений для 757 детей-сирот жилье не было приобретено для 401 человека. Эти люди нуждались в жилых помещениях на территориях муниципальных образований, где закупочные процедуры в течение года не проводились", - говорится в сообщении.

Экс-чиновнику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 2 ст. 315 УК РФ ("Злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда").

"Теперь он обвиняется не только в халатности, но и в злоупотреблении полномочиями и в неисполнении решений суда. Он находится под подпиской о невыезде", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

В феврале 2021 года тогда еще действующему чиновнику было предъявлено обвинение в халатности. В 2020 году краю на предоставление жилья для детей-сирот в регионе было выделено более 1 млрд 211 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. По данным следствия, начальник регионального жилищного управления давал указания подчиненным осуществлять закупочные процедуры только в крупных городах региона, где на рынке отсутствовало необходимое количество квартир. В 75 остальных муниципальных образованиях закупки проведены не были, в результате чего сумма освоенных денежных средств составила всего 32%.