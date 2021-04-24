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Полицейский бросил камень в мотоциклиста в Новосибирской области

Водитель не выполнил требование сотрудников полиции остановиться

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области начали проверку после появления видеозаписи с преследованием мотоциклиста, во время которого их коллега кинул в него камень, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

"По факту выявления в сети интернет видеозаписи, на которой запечатлено преследование экипажем ДПС мотоциклиста, проводится проверка. Предварительно установлено, что водитель не выполнил требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства в связи с отсутствием государственных регистрационных номеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки с сотрудниками полиции будет проведена профилактическая работа по соблюдению норм служебной дисциплины и профессиональной этики. Накануне в интернете появилось видеозапись преследования экипажем ДПС мотоциклиста. На ней видно, как сотрудник полиции, пытаясь догнать нарушителя, кидает в него камень.

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