Недофинансирование дорожной отрасли Новосибирска составляет 1,2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Недофинансирование дорожной отрасли Новосибирска, где остро стоит проблема автомобильных пробок, в том числе из-за плохого состояния дорог после зимы, оценивается в 1,2 млрд рублей. Это одна из причин неудовлетворительного внешнего состояния Новосибирска, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Недофинансирование отрасли оцениваем в полтора раза: в целом на все виды деятельности направляется 2,6 млрд рублей, а надо 3,8 млрд рублей. И проблемы копятся, отзываются плохим асфальтом, плохими газонами, немытыми тротуарами, нехваткой техники", - приводит пресс-служба слова мэра города Анатолия Локотя.

Состояние Новосибирска он оценил как неудовлетворительное. По его словам, причиной недофинансирования отрасли является решение о перераспределении НДФЛ, принятое в 2014 году, которое лишило муниципалитет доходов в размере 3,5 млрд рублей. Также Новосибирск получает только 20% (374 млн рублей) от собираемого на своей территории транспортного налога. Эту сумму город направляет на магистральные улицы по проекту "Безопасные и качественные дороги", а не на свои планы.

Второй причиной неудовлетворительного содержания дорог и тротуаров глава Новосибирска назвал недостаточное количество уборочной техники. В частности, компактных машин, которые позволяют приводить в порядок труднодоступные места, тротуары и компенсировать недостаток ручного труда.

К системным проблемам Локоть отнес устанавливаемые по требованию ГИБДД металлические ограждения на улицах, которые мешают качественной уборке тротуаров и портят внешний облик города. Еще одним фактором, который повлиял на неудовлетворительное содержание города в весенний период, стала недостаточно четкая организация работы по уборке со стороны ответственных структурных подразделений мэрии.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре, потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе "впору" объявлять режим повышенной готовности - "по состоянию дорог".