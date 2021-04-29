Посевная кампания в Новосибирской области началась почти на две недели позже прошлого года

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Весенняя посевная кампания началась в Новосибирской области на 12 дней позже, чем в прошлом году, из-за плохих погодных условий. Общая посевная площадь составит почти 2,3 млн га, что на 2% больше прошлого года, яровыми культурами засеют 1,9 млн га, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В 2021 году в связи с погодными условиями весенние полевые работы на целую декаду затянулись относительно прошлого года. В этом году общая посевная площадь в Новосибирской области составит 2 млн 294 тыс. га. Яровые культуры в ходе посевной кампании планируется разместить на площади 1 млн 928 тыс. гектаров", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

По словам министра, зерновыми и зернобобовыми будет занято почти 1,5 млн га, посевы масличных культур вырастут на 41 тыс. га. Наиболее существенный рост посевных площадей планируется в Черепановском, Краснозерском, Татарском, Доволенском районах. В посевной кампании будут участвовать 1,2 тыс. сельхозпроизводителей. По данным регионального министерства сельского хозяйства, сейчас работы ведут 137 сельхозорганизаций и 82 крестьянских, фермерских хозяйства в 24 районах области, обработано более 268 тыс. га.

В пресс-службе отметили, что первой культурой, к севу которой приступили новосибирские аграрии в 2021 году, стала пшеница - ей засеяно 211 га на полях "Тогучинского свинокомплекса". Несколькими днями ранее в степной зоне региона начались весенние полевые работы по закрытию влаги и боронованию многолетних трав. Хозяйства приступили к внесению минеральных удобрений под озимые, технические, кормовые культуры.

Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах, однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.