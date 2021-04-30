В Новосибирской области планируют привить от клещевого энцефалита около 12% населения

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Порядка 340 тыс. человек, или 12,2% от населения области, планируется привить от клещевого энцефалита в 2021 году в Новосибирской области, которая входит в число регионов с высоким риском заражения клещевыми инфекциями, сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Ареал природного очага клещевого вирусного энцефалита охватывает 23 территории Новосибирской области. В 2020 году в регионе было зафиксировано более 21 тыс. укусов клеща и 98 случаев заболевания клещевым энцефалитом. По словам Самойловой, активность насекомого возросла на 30%.

"В прошлом году планировалось привить 334 тыс. человек. Пандемия принципиально не повлияла на этот процесс, было привито 314 тыс. человек, то есть планы было выполнены на 92-96%, поэтому мы не можем сказать, что иммунизация у нас провалилась. В этом году порядка 340 тыс. человек подлежит иммунизации", - сказала она.

Численность населения области, по данным Росстата на 2021 год, составляет 2,7 млн человек. Самойлова отметила, что прививаться от клещевого энцефалита необходимо за две недели до посещения природного очага обитания насекомого. В этом году сезон укусов клещей начался позднее, чем в прошлом почти на месяц. Как добавила заведующая отделением нейроинфекции городской инфекционной клинической больницы № 1 Татьяна Бурмистрова, с марта вакцинацией охвачено 167,2 тыс. человек.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти.