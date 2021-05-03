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В Кемеровской области рухнула часть стены жилого дома

Инцидент произошел в Киселевске, никто не пострадал

КЕМЕРОВО, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Кемеровской области начали проверку после обрушения части стены жилого дома в городе Киселевске. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"В городе Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что в вечернее время жильцы, услышав шум, обнаружили, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет. В ходе осмотра установлено, что размер обрушения - шириной около 4 м и высотой около 2,5 м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером, однако известно о нем стало только сейчас. В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскивают варианты жилья.

Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении либо отказе возбуждения дела.

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