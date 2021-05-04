В Туве пять человек пострадали в ДТП на перевале

КЫЗЫЛ, 4 мая. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, по предварительной информации, пострадали при опрокидывании автомобиля "Урал" на перевале "Нарын" в Туве. На место направлен вертолет санавиации со спасателями, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Сотрудники администрации Эрзинского и Тере-Хольского районов, 20-й пожарно-спасательной части и медицинской службы оперативно выехали в труднодоступное место - перевал "Нарын" Эрзинского района Тувы, где, по предварительным данным, произошло опрокидывание автомобиля "Урал" с пассажирами, в результате которого пострадали пять человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, для оказания помощи пострадавшим на место происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС совместно с группой спасателей. Министерство здравоохранения Тувы привлекло вертолет санавиации.