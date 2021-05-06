Доходы губернатора Красноярского края выросли в 2020 году на треть

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс заработал в 2020 году 30,167 млн рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в опубликованной в четверг декларации главы края.

Доходы красноярского губернатора в 2020 году составили 30,167 млн рублей - почти на 33% больше, чем годом ранее. Доходы супруги упали на 4% - до 16,378 млн руб., следует из декларации.

Доходы Усса в 2019 году составили 22,561 млн рублей, что на 3% больше, чем годом ранее. Супруга губернатора в 2019 году заработала 17,060 млн рублей - меньше на 10%, чем в 2018 году.

В собственности губернатора в прошлом году, как и в 2019-м, находятся четыре земельных участка общей площадью более 224 тыс. кв. м, два жилых дома, четыре дачных дома, хозяйственные сооружения, нежилое здание и автомобили Land Rover и Range Rover.

В собственности у супруги, как и годом ранее, - три земельных участка обшей площадью около 76 тыс. кв. м, жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м, две квартиры, гаражи, несколько нежилых помещений и баня. Также супруге губернатора принадлежат автомобили Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка, маломерное судно и прицеп.

65-летний Усс был назначен врио губернатора края осенью 2017 года, в сентябре 2018 года он был избран на эту должность.