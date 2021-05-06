СК возбудил дело о халатности после пожара в омской деревне

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после пожара, уничтожившего в омской деревне Каракуль 25 домов. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц администрации Уленкульского сельского поселения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. "Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью", - отметили в СК.

Жители Большереченского района области начали сбор вещей первой необходимости для погорельцев. Информация об этом опубликована в сообществе "ЧП Большеречье" в социальной сети "ВКонтакте". "Первая машина с вещами пойдет утром, повезет вещи, которые уже есть в наличии. Желающие могут завтра приносить вещи в МКУ "Центр по делам молодежи физической культуры и спорта", - написал в сообществе заместитель главы района Виктор Рыбалочкин, отметив, что жители сгоревших домов нуждаются в одежде, посуде и других предметах обихода.

В деревне Каракуль в 270 км от Омска в 33 домах проживают около 60 человек. На пожаре, в результате которого сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов, ликвидировано открытое горение. Для жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения на 38 мест, однако люди выбрали поселиться у родственников и соседей в деревне. По предварительной информации, в сгоревших домах проживали 17 человек. По данным областной прокуратуры, предварительная причина пожара - возгорание камыша близ населенного пункта.

В Омской области установилась сухая жаркая погода.