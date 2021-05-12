В суде Кемерова начались прения по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова завершил длившееся в течение двух лет судебное следствие по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек, и приступил к прениям сторон. Первым с обвинительной речью выступит прокурор, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебное заседание объявляю открытым. <...> Окончено судебное следствие, и суд переходит к судебным прениям. Для поддержания государственного обвинения слово предоставляется государственному обвинителю", - сказал судья Николай Быданцев.

Уголовное дело поступило в суд в апреле 2019 года, его материалы занимают больше 350 томов. За время судебного следствия были оглашены показания и допрошены более 500 человек - это свидетели, потерпевшие, специалисты по делу и подсудимые, изучены письменные и вещественные доказательства, а также результаты многочисленных экспертиз.

На скамье подсудимых восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев, гендиректор ККК Юлия Богданова, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. Четверо из них находятся под арестом, остальные - Генин, Бурсин, Полозиненко и Никитин - были освобождены из СИЗО в конце 2019 года, так как они обвиняются в совершении нетяжких преступлений, а предельный срок их содержания под стражей истек.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин и Бурсин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). После предъявления обвинения в суде вину частично признала только Надежда Судденок, она пояснила суду, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальные подсудимые с предъявленным обвинением ранее не согласились. С последним словом они смогут выступить после завершения судебных прений.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.