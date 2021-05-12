Из подтапливаемого поселка староверов в Красноярском крае эвакуировали 14 детей

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Вертолет эвакуировал 14 детей из поселка Александровский Шлюз на севере Красноярского края, где уровень воды в реке Кас превысил критический. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщалось ранее, началось половодье на реке Кас, превышен критический уровень в 750 см. На территории Луговатского сельсовета, куда входит Александровский Шлюз, введен режим ЧС.

"Из поселка вертолетом эвакуированы 14 детей в поселок Безымянка. Все дети размещены у родственников. Взрослое местное население от помощи и эвакуации отказывается", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас уровень реки в поселке 830 см и вода продолжает прибывать. В зоне подтопления три дома и семь приусадебных участков. В поселок отправлена армейская палатка, продукты питания и передвижная электростанция.

Наибольший уровень воды в поселке наблюдался во время паводка прошлого года, когда 5 мая 2020 года он составил 865 см. В зону затопления тогда попали восемь домов, школа, ФАП. Подтоплена также была дизель-электростанция, подмыты опоры ЛЭП.

Александровский Шлюз расположен на севере Красноярского края, численность населения - 137 человек, принадлежащих к общине староверов.