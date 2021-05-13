В Иркутске демонтируют аварийный путепровод

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Находящийся в аварийном состоянии путепровод, закрытый для движения 19 лет, на Качугском тракте в Иркутске демонтируют до 20 мая. На тракте организована объездная дорога, сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области.

"Путепровод, который сейчас демонтируют, находится в аварийном состоянии, имеется угроза его обрушения. Движение по нему не осуществляется с 2002 года. Демонтажные работы вызвали большое напряжение у жителей Иркутска и Иркутского района. Мы просим прощения за причиненные неудобства. Уважаемые жители, нужно потерпеть одну неделю, до 20 мая. Нам нужно ликвидировать угрозу безопасности для людей и автотранспорта", - цитирует пресс-служба главу дирекции по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области Юлию Гордину.

Движение по данному отрезку Качугского тракта было остановлено. Для автомобилей организован объезд по временной дороге, однако он не справляется с потоком автотранспорта, из-за чего на участке образовалась многокилометровая пробка. В связи с этим губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил ускорить работы. Количество бригад будет увеличено, а с помощью спецтехники уже началось расширение объезда.