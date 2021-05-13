Отец троих погибших в "Зимней вишне" детей просит суд вернуть дело на дорасследование

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Потерпевший по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Александр Ананьев, который потерял в пожаре троих дочерей, а в момент ЧП пытался показать не послушавшим его пожарным короткий путь в горящий кинозал, в прениях просит суд вернуть уголовное дело на дополнительное расследование. По мнению потерпевшего, вина в случившемся, помимо подсудимых, может лежать и на других сотрудниках МЧС и частного охранного предприятия, работавшего в ТРЦ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Заводский районный суд Кемерова завершил длившееся два года судебное следствие и приступил с 12 мая к прениям по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". На скамье подсудимых восемь человек - руководство ТРЦ, пожарные, охранник и представители компании, устанавливавший пожарную сигнализацию в ТРЦ. Гособвинение попросило суд приговорить их к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 5 до 14,5 года. Самое строгое наказание прокурор запросил для гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, наименьший срок - для пожарного Сергея Генина.

"В связи с многочисленными нарушениями расследования в отношении сотрудников МЧС <...> по ст. 237 УПК РФ ("Возвращение уголовного дела прокурору") необходимо вернуть дело на дорасследование", - сказал Ананьев.

Анаьев считает, что на скамье подсудимых находятся не все виновные в произошедшем ЧП. В частности, среди обвиняемых нет командира отделения газодымной защиты Антона Бридова, сотрудника пожарно-спасательной части №2 Александра Малышенко, помощника начальника караула пожарной части Сергея Опарина, а также охранника ТЦ "Зимняя вишня" Олега Колобовникова.

Потерпевший Ананьев в день пожара встретил группу Генина у входа в "Зимнюю вишню", что подтверждается видеозаписью. Он неоднократно предлагал Генину показать короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ к очагу пожара, и, по версии гособвинения, потерял необходимое для спасения людей время. Кроме того, руководивший тушением пожара Бурсин, как считает обвинение, неверно оценил ранг пожара, направив на место меньше людей, чем требовалось. Кроме того, в нарушение боевого устава подсудимый не дал указания прибывшим отделениям о применении специальной пожарной техники и оборудования - направляющих светящихся тросов звена газодымозащитной службы, пожарных дымососов и стволов первой помощи.

Генин и Бурсин обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Свою вину фигуранты дела не признают, в конце 2019 года они были освобождены из СИЗО, так как они обвиняются в совершении нетяжких преступлений, а предельный срок их содержания под стражей истек.

О пожаре

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство ТРЦ и компания, устанавливавшая в "Зимней вишне" пожарную сигнализацию. С 2019 года уголовные дела рассматриваются в судах Кемерова.