В колонии строгого режима в Томске обнаружили тело осужденного

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Тело 21-летнего осужденного обнаружено в туалетной комнате исправительной колонии строгого режима номер 4 в Томске (ИК-4), по данному факту проводятся проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"В туалете помещения одного из отрядов ФКУ ИК-4 УФСИН по Томской области обнаружено тело 21-летнего заключенного из города Колпашево (Томская область) с признаками суицида", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту организована проверка. В ходе проводимой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Томской области проверки будет дана оценка своевременности и полноты проведения профилактической работы с осужденными и должностными лицами исправительного учреждения, а также соблюдению режимных требований в колонии.

В пресс-службе УФСИН по Томской области сообщили, что служба также начала служебную проверку.