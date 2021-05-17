В Иркутской области возбудили дело после гибели двоих детей при пожаре в частном доме

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью двоих детей в результате пожара в частном жилом доме 15 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). По версии следствия, 15 мая в частном жилом доме, расположенном в деревне Большая Заимка Заларинского района, произошло возгорание. В результате пожара погибли двое детей двух и четырех лет", - говорится в сообщении.

Когда произошел пожар, родители находились в зимовье. Они увидели дым, успели вынести детей из дома, но спасти их не удалось. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. Известно, что семья характеризуется положительно, на учете в органах профилактики не состоит.