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В Красноярском крае из емкости вылилось около 200 литров дизтоплива

Площадь разлива составляет 30 кв. м

ТАСС, 17 мая. Утечка дизельного топлива произошла в Красноярском крае на территории объекта "Таймырской топливной компании", сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В 04:25 мск поступило сообщение о том, что на территории "Таймырской топливной компании" происходит капельное истечение дизельного топлива из емкости № 99 объемом 20 тыс. кубометров. Произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива 30 кв. м", - сказали в главке.

Как выяснили специалисты, топливо протекает из-под дна резервуара, который стоит на сваях. Там был установлен желоб для сбора нефтепродукта. Место разлива обработано сорбентом. проводится перекачка топлива из аварийного резервуара.

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РоссияКрасноярский край
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