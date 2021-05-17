В Красноярском крае из емкости вылилось около 200 литров дизтоплива

ТАСС, 17 мая. Утечка дизельного топлива произошла в Красноярском крае на территории объекта "Таймырской топливной компании", сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"В 04:25 мск поступило сообщение о том, что на территории "Таймырской топливной компании" происходит капельное истечение дизельного топлива из емкости № 99 объемом 20 тыс. кубометров. Произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива 30 кв. м", - сказали в главке.

Как выяснили специалисты, топливо протекает из-под дна резервуара, который стоит на сваях. Там был установлен желоб для сбора нефтепродукта. Место разлива обработано сорбентом. проводится перекачка топлива из аварийного резервуара.