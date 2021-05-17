Томские власти планируют завершить ремонт трассы в 2022 году

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил завершить ремонт автодороги Камаевка - Асино - Первомайское, которая связывает регион с Кемеровской областью и Красноярским краем, на год раньше и сдать работы в 2022 году. Об этом глава региона сообщил в ходе проверки реконструкции трассы.

В августе 2020 года власти Томской области заключили пятилетний контракт на сумму около 3 млрд рублей на реконструкцию 36 км автодороги Камаевка - Асино - Первомайское. Работы по контракту должны быть завершены к 15 декабря 2023 года. На работы в 2020 году из федерального бюджета было получено более 500 млн рублей.

"Мы комплексно развиваем восточные районы области. Подводим природный газ, модернизируем коммунальную сферу в Асино, развиваем лесное и сельское хозяйство. Новая хорошая дорога здесь просто необходима. Ставлю задачу завершить реконструкцию уже в 2022 году - на год раньше, чем это предусмотрено государственным контрактом. Причем без потери качества работ и без ухудшения транспортного сообщения восточных районов", - сказал Жвачкин.

Глава региона отметил, что трасса строилась более 40 лет назад и не способна справляться с нагрузками современной техники, поэтому материалы подрядчик также должен завозить с учетом нормативов - нагрузки на ось грузового автомобиля не более 6 тонн. Кроме того, по словам губернатора, нельзя допустить перекрытия трассы на время ремонтных работ. Как сообщил в свою очередь вице-губернатор Игорь Шатурный, чтобы реконструкция была выполнена в новые сроки, он обратится с соответствующей заявкой в правительство РФ, необходимо еще 600 млн рублей контрактных средств в этом году.

Как пояснил журналистам глава Управления автомобильных дорог Томской области Юрий Дроздов, в 2021 году на ремонт были выделены порядка 1 млрд рублей. Он уточнил, что работы по реконструкции участка трассы протяженностью 53 км начались еще в 2012 году, когда были отремонтированы аварийные мосты и подъезды к ним. Спустя пять лет на федеральные средства закончены еще 13,5 км трассы и отремонтирован еще один аварийный мост. По итогам работ в 2022 году дорога будет полностью реконструирована.

После реконструкции трасса изменит категорию - с третьей на вторую, проезжая часть станет шире на 0,5 метра. Допустимая нагрузка на ось грузового автомобиля вырастет вдвое - до 11,5 тонн. Кроме того, вырастет с 3,3 тыс. до 7,6 тыс. число автомобилей, которые могут ежедневно проезжать по трассе, не разрушая ее конструкцию.

Автодорога Камаевка - Асино - Первомайское является главной дорогой для развития одного из крупнейших в стране лесопромышленного комплекса на востоке Томской области. Там в рамках межправительственных соглашений китайский инвестор создает лесопромышленный парк из десяти заводов общей стоимостью более 30 млрд рублей. Помимо этого, автодорога обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение четырех районов с областным центром, а также с соседними регионами - Кемеровской областью и Красноярским краем - через дорогу Томск Мариинск.