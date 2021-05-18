В Иркутской области объем незаконных рубок древесины сократился на 33%

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Объем незаконных рубок древесины в Иркутской области, одном из главных лесопромышленных регионов России, за первые четыре месяца 2021 года снизился на 33% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил более 76 тыс. кубометров. Об этом сообщил временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Роман Бакленев.

"На 1 мая 2021 года количество незаконных рубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 37%. Объем незаконных рубок снизился на 33%. <…> По состоянию на 1 мая 2021 года установлено 429 фактов нарушений. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 76 тыс. кубометров", - сказал Бакленев.

Ущерб, по предварительным данным, составил более 700 млн рублей.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области Павел Герасимов добавил, что с начала 2021 года было возбуждено 315 уголовных дел по фактам нелегальных рубок. По сравнению с тем же периодом 2020 года это вдвое меньше. По его словам, ситуация с незаконной рубкой леса меняется в лучшую сторону в связи с тем, что преступления стали чаще выявлять и больше привлекать нарушителей к ответственности.

Рослесинформ ранее сообщал, что Иркутская область по объему незаконных рубок древесины заняла второе место в Сибири и России в первом квартале 2021 года. Наибольшее количество вырубок приходится на Приангарье из-за того, что регион обладает большими лесными ресурсами и имеет масштабное лесопользование, прокомментировал Бакленев.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. В 2017-2019 годах ущерб от нелегальной заготовки древесины в Приангарье составил почти 40 млрд рублей. Нелегально заготовленный лес из Иркутской области чаще всего уходит в Китай.