Таймырская топливная компания остановила утечку топлива из резервуара

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Таймырская топливная компания - дочерняя компания "Норникеля" - днем в среду завершила перекачку топлива из резервуара №99, из которого ранее была обнаружена утечка небольшого объема дизельного топлива, оно перекачано в свободные емкости резервуарного парка. Об этом говорится в сообщении "Норникеля".

Нарушение герметичности резервуара с дизельным топливом было обнаружено 17 мая в процессе гидравлических испытаний после ремонта, отметили в компании. В резервуаре на тот момент находилось 12 200 тонн топлива.

Утечка составила около 20 л топлива.

"Резервуар №99 ранее находился в ремонте, затем были проведены контрольные обследования. После перекачки топлива на резервуаре №99 будут проведены дополнительные работы по устранению выявленных в ходе испытаний недостатков", - заявили в "Норникеле".

Таймырская топливная компания в настоящее время проводит техническое перевооружение и ремонт резервуарного парка в соответствии с требованиями федеральных норм и правил промышленной безопасности.