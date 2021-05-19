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СК начал проверку в связи с жалобами жителей Хакасии на отравление

В том числе ведомство проверит информацию о загрязнении реки, протекающей через Орджоникидзевский район, где зафиксированы жалобы

ТАСС, 19 мая. Следственный комитет начал проверку по фактам обращений жителей Орджоникидзевского района Хакасии с жалобами на пищевое отравление. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что в районную больницу 12 и 13 мая обратились восемь детей и три взрослых жителей района с жалобами на расстройство пищеварения. При этом 10 человек проживают в селе Копьево, один - в поселке Июс. По информации регионального Минздрава, тяжелых случаев отравления не зафиксировано.

"Организовано проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Также ведомство проверит информацию о загрязнении реки, протекающей через Ширинский и Орджоникидзевский районы.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщали ТАСС, что ведомство начало эпидемиологическое расследование. В школе в Копьево организовано медицинское обследование всех учащихся, проведен отбор воды и продуктов.

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