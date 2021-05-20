Экс-глава совета директоров лишенного лицензии банка в Кузбассе получил тюремный срок

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил к шести годам лишения свободы бывшего председателя совета директоров "Новокузнецкого муниципального банка" (НМБ) за злоупотребление полномочиями, в результате которых банк потерял более 3,2 млрд рублей и был лишен лицензии. Осужденный в течение трех лет находился в розыске, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Преступление было совершено в период с 2012 по 2013 год. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, осужденным является Сергей Павлов, он возглавлял совет директоров банка и одновременно являлся учредителем крупной строительной компании "Южкузбасстрой", в то время как директором банка был его сын Александр Павлов.

"Злоумышленник вступил в сговор с сыном, в результате кредитное учреждение выступило гарантом ЗАО СК "Южкузбасстрой" перед кредитными организациями на сумму свыше 3 млрд рублей. При этом у банка отсутствовала законная и реальная возможность гарантировать исполнение обязательств на такую сумму. После того, как ЗАО СК "Южкузбасстрой" не исполнил свои обязательства, со счетов банка было списано более 3,2 млрд рублей, что повлекло тяжкие последствия для кредитного учреждения. ЦБ РФ лицензия на осуществление банковских операций была отозвана", - говорится в сообщении.

Приговор сыну экс-главы совета директоров НМБ Александру Павлову был вынесен еще в 2018 году. ТАСС сообщал, что за злоупотребления полномочиями и растрату он был приговорен к девяти годам колонии общего режима. Кроме участия в незаконной финансовой схеме с компанией "Южкузбасстрой" директор банка по указанию своего отца перевел 1,1 млрд рублей из средств клиентов банка на счета аффилированных лиц. Ущерб от совершенных им преступлений составил более 4 млн рублей.

ЦБ РФ в 2014 году отозвал лицензию у НМБ, вовлеченного владельцами в кредитование их собственного бизнеса. Новокузнецкий банк признали банкротом в феврале 2014 года. Строительную компанию "Южкузбасстрой" также признали несостоятельной.