В Кузбассе планируют построить к 2024 году аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Кузбасс при участии госкорпорации ВЭБ.РФ планирует создать всесезонный туристический кластер на популярном горнолыжном курорте Шерегеш на юге региона, где в этом горнолыжном сезоне отдохнули свыше 2 млн туристов. Для повышения транспортной доступности курорта и увеличения турпотока в Шерегеше к 2024 году планируется построить свой аэропорт, сообщается в четверг на официальном сайте правительства региона.

В пресс-службе ВЭБ.РФ ТАСС сообщили, что инвестором проекта по строительству аэродрома заинтересован стать холдинг "Новапорт", который управляет 21 аэропортом в России. Компания подготовит коммерческую стратегию проекта развития аэропорта Шерегеша. ВЭБ.РФ готов рассмотреть проект для структурирования и участия в организации заемного финансирования.

"В рамках взаимодействия региона с корпорацией ВЭБ.РФ планируется развитие всесезонного туристического кластера на действующем горнолыжном курорте "Шерегеш". Это позволит дополнительно создать 1 тыс. новых рабочих мест. Для большей транспортной доступности до 2024 года планируется построить локальный аэропорт в 7 км от будущего туристического кластера "Шерегеш". Это позволит также разгрузить пассажиропоток действующего аэропорта в Новокузнецке. Инвестиции составят около 14 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что проект кластера будет реализован к 2032 году. На территории около 118 га будет построена новая инфраструктура для размещения, отдыха и занятиями спортом более 250 тыс. человек ежегодно. В этом горнолыжном сезоне Шерегеш установил рекорд по посещаемости - курорт посетило свыше 2 млн человек, это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 гг. Кроме туристов из Сибири в Кузбасс приезжают отдыхать из регионов центральной России и даже с юга страны. Отдыхающие прилетают в город Новокузнецк в 180 км от Шерегеша, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или на автобусах, что отнимает время. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность района.

Развитие Шерегеша включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

К 2025 году региональные власти также рассчитывают привлечь не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций. Планируется строительство семи трех- и пятизвездочных гостиниц, комплекса апартаментов общим фондом более 1 тыс. номеров, первого в Шерегеше детского лагеря, сноутьюбинга. Также запланирован запуск самой скоростной канатной дороги в России. Ожидается, что развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и разместить больше туристов.