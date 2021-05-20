Глава Хакасии увеличил доходы на 27% в 2020 году за счет продажи доли в квартире

ТАСС, 20 мая. Глава Хакасии Валентин Коновалов заработал в 2020 году 3,542 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. В 2019 году он заработал 2,784 млн рублей, таким образом доходы главы региона выросли на 27%.

"3 миллиона 542 тысячи рублей задекларировал глава Хакасии за 2020 год. В сумму входит доход, полученный по месту работы, и средства от продажи имущества - доли в квартире", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, была продана квартира жены главы региона Светланы (согласно декларации 2019 г. - 29,1 кв. м), в которой Коновалову принадлежала доля.

Доходы его супруги за счет зарплаты, продажи квартиры и соцвыплат на детей составили 947 тыс. рублей, против 321 тыс. рублей в 2019 году.

В собственности главы республики, как и в 2019 году, остаются квартира площадью 63,6 кв. м, гараж в 23,2 кв. м и земельный участок под ним, еще два садово-огородных участка общей площадью 1,2 тыс. кв. м и легковой автомобиль Mazda Familia выпуска 2001 года. Его супруге принадлежит Toyota Wish 2009 года выпуска.

33-летний Коновалов занимает пост главы региона с ноября 2018 года.