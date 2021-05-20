Режим ЧС введен в Хакасии из-за паводков

ТАСС, 20 мая. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Хакасии с 23:30 (19:30 мск) 20 мая из-за паводков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"С 23:30 (19:30 мск) на всей территории республики вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал в четверг Валентин Коновалов. Такое решение принято властями Хакасии в связи с подтоплениями в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах, а также из-за угрозы осложнения паводковой обстановки в других муниципальных образованиях региона. Режим ЧС позволит оперативно принимать дополнительные меры реагирования", - говорится в сообщении.

По информации регионального главка МЧС, наиболее тяжелая ситуация складывается в городе Абаза. На 17:00 (13:00 мск) там подтоплено 70 участков с частными жилыми домами и 33 приусадебных участка. В зоне подтопления проживают 116 человек, сейчас они находятся у родственников и в пункте временного размещения. На месте работает тяжелая техника, проводится отсыпка дамбы и откачка воды. Дежурство оперативных служб ведется круглосуточно. Подтоплены дачные участки в пригородной зоне Абакана. В Аскизском районе подтопления зафиксированы в четырех населенных пунктах. Также есть подтопленные участки в Бейском и Таштыпском районах. Наблюдается выход воды на автодороги местного значения.

Подтопления вызваны несколькими днями осадков с одновременным таянием снега в горах. По прогнозам специалистов, возможно дальнейшее ухудшение гидрологической обстановки.