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На юг Красноярского края для борьбы с паводком отправили аэромобильную группировку МЧС

В двух районах региона - Ермаковском и Каратузском - ввели режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Аэромобильную группировку регионального главка МЧС отправили на юг Красноярского края для борьбы с паводком. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по краю в пятницу.

"Сегодня в южные районы края дополнительно направлена аэромобильная группировка Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в количестве 20 человек и девять единиц техники и плавстредств", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, из-за осадков и таяния снега на юге региона сложная ситуация с паводком. В двух южных районах региона - Ермаковском и Каратузском - введен режим ЧС.

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