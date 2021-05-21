В Сибири для пресечения незаконных рубок леса используют дроны с искусственным интеллектом

ТАСС, 21 мая. Беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом начали использовать в лесах Красноярского края и Иркутской области для пресечения незаконных вырубок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

По информации ведомства, Красноярский край и Иркутская область стали лидерами антирейтинга по количеству незаконных рубок в первом квартале этого года. При этом в Приангарье число вырубок растет и во втором квартале. Совокупный размер ущерба на данный момент составляет 371,5 млн рублей.

"Комплексное решение предполагает использование 25 беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия около 700 км, оборудованных тепловизорами для ночного мониторинга, встроенной камерой для аэрофотосъемки и искусственным интеллектом. После определения границ полета беспилотник с помощью машинного зрения выявляет несоответствия существующим цифровым картам лесных участков и распознает движение людей и техники в лесах, затем оперативно по электронной почте передает аэрофотоснимки и координаты сотруднику Рослесинфорга на выявление законности совершаемых рубок", - сообщили в ведомстве. Если лесозаготовка нелегальная, информация передается в правоохранительные органы.

Только за день летательные аппараты способны проанализировать территорию площадью 100 кв. км независимо от времени суток. Под особый контроль взяты наиболее проблемные лесничества на территории двух регионов, где произрастают ценные породы деревьев. В ведомстве отмечают, что число нарушение и размер нанесенного вреда может сократится в три раза. В перспективе в Рослесинфорге рассматривают вопрос распространения подобного опыта на другие регионы.