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В Кузбассе убрали из списка на получение льготного жилья семью, стоявшую в очереди 19 лет

СК возбудил уголовное дело

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Кузбассе, где из списка нуждающихся в получении льготного жилья была исключена семья, стоявшая в очереди 19 лет, сообщает СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Топкинском муниципальном округе проживает многодетная семья, которая 20 лет стояла в очереди на получение льготного жилья. Однако в 2020 году они узнали, что из списков очередников их фамилия исчезла. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, семья с 2001 года стоит на учете на предоставление жилья. Однако в 2020 году она была исключена из данного списка. По данному факту проведены обыски, изъяты документы, допрошен сотрудник администрации муниципального округа.

СК оценит действия должностных лиц, в чьи обязанности входит решение подобных вопросов.

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