Особо охраняемая территория площадью свыше 317 га создана в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 21 мая. /ТАСС/. Статус особо охраняемой территории в Кузбассе получили более 317 га земель в Беловском муниципальном округе, где растут краснокнижные растения и водятся краснокнижные птицы. Там создан памятник природы "Артышта", сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Год 300-летия Кузбасса стал знаковым для системы особо охраняемых природных территорий: если в предыдущие годы мы создавали по одной такой территории в год, то в этом планируем организовать не менее четырех. "Артышта" - третья территория, открытая в этом году. Такие природные объекты важны для экологической стабильности территорий, а также позволяют создать благоприятные условия для развития туризма", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Цивилева.

Присвоение особого статуса природной территории вводит запрет на добычу полезных ископаемых, вырубку леса и строительство.

По данным областных властей, сегодня на территории Кузбасса, где добывается 60% российского угля, создана 31 особо охраняемая природная территория общей площадью более 1,5 млн га. ООПТ занимают более 16% общей площади региона, это второй среди регионов Сибири показатель после Республики Алтай.