В Забайкалье до лета запретили проведение массовых мероприятий

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края до 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом запретило проведение массовых мероприятий. Это также касается мероприятий под открытым небом, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Органам местного самоуправления Забайкальского края поручено ограничить до 1 июня проведение массовых мероприятий в местах, где невозможно отрегулировать нормативное число участников, возможность соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Это касается и мероприятий на открытом воздухе. Такое решение принято после заседания штаба по недопущению распространения коронавируса в Забайкалье", - говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, ведомство, в частности, рекомендовало отменить в Чите мероприятия в День предпринимателя 28 мая и День города 30 мая. "Это касается концертов, раздачи хот-догов, шествия. Кроме того, необходимо отказаться от шествия в рамках празднования последних звонков в школах. Кто-то скажет, что мы не отменяли шествие военных на параде, но это совершенно другой контингент, где абсолютное большинство представителей вакцинированы, а также запрещены любые перемещения между организованными колоннами", - подчеркнула Лапа.

В Забайкалье, где заболеваемость коронавирусом снова начала расти с середины мая, остаются обязательными соблюдение масочного режима, социальной дистанции, ограничения по числу посетителей культурных, спортивных и иных массовых мероприятий. Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе был введен в марте прошлого года. Затем, в сентябре, власти края разрешили проведение массовых мероприятий с участием не более 50 человек.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 42 911 случаев заражения, в том числе 31 - за последние сутки. Выписаны 41 452 человека, 832 пациента умерли.

В крае от коронавируса привиты более 153 тыс. жителей, при этом власти ставят задачу привить 60% взрослого населения - 475 тыс. человек.