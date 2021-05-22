В Новосибирской области в цирке-шапито львица напала на дрессировщика

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Дрессировщик Уральского цирка-шапито, который находится на гастролях в новосибирском городе Мошков, во время представления подвергся нападению львицы. Как сообщили в субботу ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Мошковского района, мужчина получил небольшие ранения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

"Никто серьезных травм не получил, пострадал только дрессировщик, ему зашили руку и отпустили домой", - сказали в ЕДДС.

На видео, опубликованном в местных группах соцсетей, одна из двух львиц во время представления бросается на дрессировщика, повернувшемуся к ней спиной, и хватает лапами за ногу. После нескольких ударов хлыстом животное отскакивает и через некоторое время вцепляется дрессировщику в руку. Мужчина освобождает руку и выходит из клетки. Вторая львица агрессии не проявляла. Во время инцидента зрители начали уходить из шапито.

В местных СМИ сообщается, что нападение произошло во время исполнения номера "Африканские львицы" гастролирующего Уральского цирка-шапито. Получить комментарий представителей цирка ТАСС не удалось, но на сайте учреждения указывается, что в эти выходные цирк гастролирует в городе Мошков, где и произошел инцидент.