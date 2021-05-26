Семья в Кузбассе, удаленная из очереди на жилье после 19 лет ожидания, получит жилплощадь

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Власти Топкинского муниципального округа Кемеровской области после проверки и требований прокуратуры восстановили под первым номером в очереди на льготное жилье многодетную семью, которая была удалена из списков после 19 лет ожидания, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае сотрудники СК в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после того, как из списка нуждающихся в получении льготного жилья была исключена семья, проживающая в Топкинском муниципальном округе региона. Члены семьи стояли в очереди с 2001 года, однако в 2020 году они узнали, что из списков очередников их фамилия исчезла. Также проверку начала прокуратура региона.

"Прокурор города 25 мая внес главе Топкинского муниципального округа представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона. Многодетная мать восстановлена в очереди под номером один в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, на основании постановления администрации Топкинского муниципального округа от 25 мая 2021 по категории "многодетная семья", - говорится в сообщении.

Кроме того, на контроле прокуратуры города находится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также вопрос предоставления многодетной семье жилья.